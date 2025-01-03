На них нельзя воздействовать средствами РЭБ, отметил боец.

Первыми дроны на оптоволокне начали использовать россияне, а Украина переняла эту технологию. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"Здесь ничего нет такого зазорного. Ведь FPV-дроны начали использовать наши казаки гораздо раньше, чем у врага. Где-то полгода мы были на 20 шагов впереди них", - сказал Иевлев.

Военный добавил, что со временем технология дронов на оптоволокне доказала свою эффективность, поэтому Силы обороны начали работать над созданием собственных разработок.

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"Ведь одно дело, когда дрон управляется радиосигналом, на который можно влиять РЭБом, ружьем и тому подобное. Другое дело, когда дрон летит на оптоволокне. Так вот после того, как они появились у врага, и наши поняли, что не очень сильно удается с этим бороться, такую историю начали использовать у нас", - добавил Иевлев.

Дроны на оптоволокне: что надо знать

Накануне в Минобороны показали украинские разработки дронов на оптоволокне. Отмечается, что разработчики представили более 10 моделей таких дронов, способных летать на расстояние до 3 километров.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, российские дроны на оптоволокне стали большой проблемой для Сил обороны Украины. В то же время он анонсировал, что в 2025 году будут определенные технологические решения, которые решат эту проблему.

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