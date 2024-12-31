По словам Буданова, в 2025 году в Украине будут работать над решением этой проблемы.

Украина в войне дронов побеждает, но возникла проблема с массовым использованием Россией FPV-дронов на оптоволокне. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Это огромная для нас сейчас проблема", - подчеркнул он.

По словам Буданова, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их остановить невозможно:

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"Это такое ноу-хау и тренд этого года".

Он добавил, что в следующем году будут искать какое-то технологическое решение, чтобы бороться с огромным количеством таких аппаратов.

Российские дроны на оптоволокне - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия начала применять дроны, которые управляются не радиосигналом, а через оптоволоконный кабель. Главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков отмечал, что Россия использует дроны на оптоволокне, но они являются достаточно недешевыми, однако хорошо могут обходить средства радиоэлектронной борьбы.

По его словам, оптоволокно существенно увеличивает стоимость дрона. Он отметил, что все FPV-дроны летают исключительно на ручном управлении и от профессионализма оператора зависит результат.

Катков отметил, что в то же время "машинное зрение, то есть автораспознавание, автонаведение дрона нивелирует зависимость от человека". Он уточнил, что при машинном зрении речь идет о довольно небольшом одноплатном мини-компьютере, то есть это одна плата с процессором, которая выполняет высокую устойчивость к РЭБ, за счет автонаведения, и это может быть более перспективным решением.

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