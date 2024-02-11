Украина делает все, чтобы выйти в паритет с российскими оккупантами в средствах радиоэлектронной разведки. Пока что Киев уступает лишь в централизованном РЭБ.
"Есть средства радиоэлектронной разведки, они дают нам возможности видеть присутствие вражеских средств БПЛА в воздухе разведывательного ударного типа действия. Есть средства радиоэлектронной борьбы, которые за счет формирования помех в частотах подавляют возможность противнику пилотировать те или иные средства на определенных отрезках фронта. Соответственно защищают наши передовые позиции, пути сообщения, портативные РЭБ закрывают нашу бронированную технику, а также централизованные влияют на то, чтобы максимально подавлять большие беспилотники противника, отводить, к примеру, управляемые авиабомбы", - рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахилес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью Украинскому радио.
По его словам, средства радиоэлектронной разведки также дополнительно дают украинским военным возможность выявлять, где находится РЭБ противника.
"Когда мы знаем, где он находится, как он работает - мы сможем его отработать за счет своих огневых средств: это артиллерия, реактивная артиллерия и одновременно ударные средства БПЛА. Поэтому сочетание средств радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных систем является чрезвычайно важным и максимально эффективным как с точки зрения защиты наших позиций, так и с точки зрения нанесения поражения по врагу", - объяснил военный.
При этом он указал, что Украина пока что проигрывает в производстве централизованных РЭБ.
"Что касается РЭБ, которые собираются за счет китайских комплектующих - в основном это окопный РЭБ, портативный РЭБ - они у нас и у противника движутся где-то нога в ногу. Это те средства, которые возникают здесь и сейчас на поле боя, как технические решения и дальше образцы масштабируются. Если мы говорим о централизованной РЭБ - здесь, к большому сожалению, противник на текущий момент преобладает, потому что у них средства радиоэлектронной борьбы были на начало 2022 года одними из лучших в мире. И противник сохраняет возможность как изготовления, так и модернизации. Поэтому в централизованном РЭБ мы несколько отстаем, но очень и очень активно ведется работа Украиной, чтобы мы вышли хотя бы в паритет и обеспечили возможности даже на некоторых отрезках противника переигрывать в мощности и в эффективности применения", - подытожил Федоренко.
Производство РЭБ в Украине - главные новости
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина начала увеличивать производство и постановку на вооружение средств РЭБ, которые позволяют определять вражеские цели, а также сбивать их с курса.
Президент Владимир Зеленский отметил, что среди главных вопросов в обороне Украины - укрепление РЭБ и усиление ПВО.