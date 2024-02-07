РЭБ используются Украиной не только на линии фронта, но и во время массированных ракетных атак РФ, сообщил спикер Воздушных сил.

Украина начала увеличивать производство и постановку на вооружение средств РЭБ, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Надо понимать, насколько это важно на сегодняшний день - защищать именно этими средствами и войска, и населенные пункты. Надо подавить сигнал навигации, по которому следует ракета или дрон и приземлить их желательно где-то в безлюдной местности. Таким образом и работают Силы обороны на разных направлениях", – сказал Игнат.

Он также добавил, что средства РЭБ используются Украиной с начала полномасштабного вторжения.

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"Сильно детализировать относительно работы РЭБ мы не можем. Обычно, мы лаконично сообщаем, что часть ракет, которых нет в статистике сбитых, могла быть подавлена средствами РЭБ. И, безусловно, вопрос наращивания количества РЭБ будет на слуху. Потому что за этим будущее. Нам надо развивать РЭБ как против FPV-дронов, так и более мощные станции, которые могут предотвратить попадание ракет. по целям", - пояснил Игнат.

Он также добавил, что качество российских ракет со временем становится все хуже. Также бывают моменты, когда посаженные ракеты не взрываются, и это дает возможность их исследовать, чтобы найти больше средств воздействияа них.

Массированный удар России по Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, 7 февраля РФ осуществила новую массированную смешанную атаку на Украину. Во время нее силы ПВО сбили 44 вражеские цели, среди которых 29 ракет и 15 БПЛА. Всего РФ запустила по Украине 64 воздушные цели.

В результате удара РФ по Киеву погибли по меньшей мере 4 человека, среди них 3 женщины и 1 мужчина.

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