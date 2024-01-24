Об эффективности РЭБа против дронов всем известно, но с ракетами ситуация значительно сложнее.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) действительно могут противодействовать вражеским ракетам, но это не "магический рубильник", легко выключающий вражеское оружие. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

В последнее время силы обороны Украины все чаще сообщают, что далеко не все вражеские ракеты, которые не удалось уничтожить в воздухе, достигают назначенных целей. При этом военные признают, что это является следствием активной работы средств РЭБ.

Тем не менее, накрыть Украину непробиваемым "куполом РЭБа", который защитил бы страну от вражеских ракетных ударов, все равно не получится, говорят специалисты. Здесь стоит понимать, как работает РЭБ и системы навигации в ракетах.

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Defense Express отмечает, что РЭБ способен блокировать или искажать связь ракеты со спутником, поэтому она не сможет определять свое положение в пространстве по системе спутниковой навигации. В случае с беспилотниками Shahed – 136, которые имеют довольно примитивную резервную систему инерциальной навигации, блокировка спутниковой связи действительно может дать существенный эффект - 5 км отклонения на 100 км пути. Но как только связь со спутником восстановится, бортовая система навигации скорректирует маршрут и исправит погрешность.

Вместо блокирования спутниковой связи также можно использовать подмену координат – спуфинг. Но для отсечения спуфинга есть специальные программно-аппаратные решения.

Кроме того, как отмечают специалисты, чтобы надежно перекрыть спутниковую связь для ракеты или дрона, нужны огромные "поля РЭБ". Ведь блокировка спутника лишь на конечном участке полета (перед объектом, который защищает РЭБ) эффекта не даст из-за того, что погрешность будет минимальной - максимум несколько десятков метров.

В случае крылатых ракет все еще сложнее. Во-первых, это значительно более сложные и дорогие изделия, чем дрон-камикадзе типа Shahed-136. Таким образом, у них значительно лучшие системы автономной навигации, которые состоят из нескольких альтернативных механизмов, дублирующих и корректирующих друг друга. Спутниковая связь обычно является лишь вспомогательной системой.

В основе лежат инерциальные системы навигации, то есть ракета самостоятельно подсчитывает, где она находится в конкретный момент времени. Гироскопы, которыми комплектуют ракеты, дают относительно малую погрешность при навигации, но чем больше расстояние, тем больше фактическая погрешность.

Кроме того, могут использоваться и другие системы, тоже корректирующие маршрут ракеты в воздухе: радиовысотомер, фотографирование поверхности и сравнение снимков с эталонной сигнатурой или изображением, которое уже имеет точную привязку к координатам.

Каждая из этих систем имеет свои недостатки и погрешности, но вместе они дают высокую точность. Но если РЭБ сможет "отрезать" ракете спутник, то из условных 10 ракет 3 все же действительно могут "потеряться".

Другое дело, если речь идет о ракетах с радиолокационным наведением. Такая ракета преодолевает большую часть маршрута на инерциальной системе навигации (и погрешность не является принципиальной), а на финальной стадии включается бортовая РЛС, которая находит назначенную цель и направляет ракету на нее. И именно здесь РЭБ действительно может полностью ослепить ракету. Но проблема в том, что ракета продолжит лететь "вслепую" в уже заданном направлении.

"Таким образом, когда речь идет о РЭБ, который противодействует вражеским средствам дальнобойного поражения, необходимо понимать, что он не является абсолютной панацеей и работает с разной степенью эффективности в зависимости еще и от конкретной цели и не против всех вражеских средств. Также он нуждается в полном покрытии и насыщенности, а также в постоянном развитии, потому что враг постоянно модернизирует свои ракеты", – отмечает Defense Express.

РЭБ на войне в Украине

Как писал УНИАН, авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил частые случаи падения российских ракет "в поле" тем, что украинские средства радиоэлектронной борьбы начали работать эффективнее. По его словам, особенно от спутниковой навигации зависят корейские ракеты, которые сейчас использует Россия.

Также мы рассказывали, что украинское правительство объявил о планах значительно увеличить производство систем РЭБ, которые стали очень важным элементом войны. Нужны как большие системы, так и" окопные " Рэбы.

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