Зеленский посетил Днепровскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Президент побывал сегодня в трех областях, повсюду среди главных вопросов - укрепление РЭБ и усиление ПВО.

О результатах поездки он рассказал в вечернем видеообращении. "Сегодня - рабочий день в трех наших регионах. Днепровщина, Кропивницкий, область, Черкасская область. Повсюду среди главных вопросов - укрепление РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы, усиление нашей ПВО. Несколько важных поручений по этому поводу есть сегодня", - обобщенно сказал глава государства.

Он рассказал, что в Кропивницком провел совещание по безопасности по ситуации в области.

Видео дня

"Содержание совещания было такое, что затрагивает ситуацию и в других областях и в критических отраслях нашей экономики. Поручил главе правительства провести отдельное совещание именно по Кировоградской области - по всем вопросам. Это и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения, работы шахт уранодобывающих, защиты работников. Доклад - через неделю. Я благодарен всем в Кропивницком и области, кто обеспечивает помощь в строительстве фортификаций в прифронтовых областях, в частности Запорожье. Обсудили и экономику: государство должно поддержать восстановление украинских производств", - рассказал глава государства.

В Черкассах президент принял участие в региональном заседании Конгресса местных и региональных властей. "Главные вопросы о работе и развитии в регионе. Были на заседании первая вице-премьер-министр и министр аграрной политики. Участвовали в Конгрессе представители областного бизнеса. Это сейчас один из топовых приоритетов нашего государства – дать максимум возможностей предпринимателям работать ради экономического роста и создания рабочих мест", - сказал Зеленский.

"Нужны прозрачные, чистые, законные отношения между государственными институтами и бизнесом и работа бизнеса в чистом, легальном поле – "в белую" ради сохранения и создания как можно большего количества рабочих мест. Устойчивость нашей экономики, социальная устойчивость Украины - это элементы нашей государственной устойчивости в войне", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил причастных к созданию в Украине новой отрасли - отрасли дронов, и к новой мощной украинской РЭБ, всем айтишникам, которые стали защитниками. "Правительство поддержит эту работу по максимуму", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Работино

Вчера Зеленский внезапно приехал на передовую в Работино Запорожской области. Он побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады. Глава государства, комментируя эту поездку, сообщил, что решил поддержать воинов и наградить.

Как сообщил Офис президента, Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

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