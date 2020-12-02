Цель учений - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживания, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА.

Украинский противовоздушная оборона (ПВО) в рамках учений будет перехватывать американский БПЛА MQ-9 Reaper на западной границе Украины.

Читайте такжеВ Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" Украины основным приоритетом ВСУОб этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Украинская противовоздушная оборона будет перехватывать американский БПЛА - впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проходят в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ и является крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

«Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку. Цель мероприятия - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживания, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper», - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования «Запад», генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации Военно-воздушных сил США в Европе Кевином О'Брайеном.

По словам О'Брайена, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

«Я постоянно сотрудничаю с Воздушными силами ВС Украины, но впервые работаю с представителями противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами Сергей Дроздов акцентировал, что это одно из его приоритетных направлений, и нам очень важно с вами сотрудничать. Ведь двусторонние учения развивают успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений «Чистое небо», - заявил О'Брайен.

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Автор: Константин Гончаров