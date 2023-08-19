Кабинетные критики медленного контрнаступления ожидают, что армия, которая была почти списана 18 месяцев назад, сможет совершить подвиг, на который ни одна армия НАТО даже не пошла бы.

Глубина и частота воронок в прифронтовом Орехове - яркий пример того, почему Украине срочно нужны истребители F-16, поскольку украинские войска ежедневно гибнут из-за превосходства России в воздухе.

Однако, несмотря на обещания Запада, даже обучение украинских пилотов еще не началось, и факт в том, что Украина вряд ли получит эти самолеты раньше следующего года. Об этом пишет CNN.

"Кабинетные критики медленных темпов украинского контрнаступления, кажется, создали сверхчеловеческую Украину, способную разрушить любые базовые военные принципы, основываясь на провале российских позиций в результате молниеносного наступления Киева на Харьков и Херсон в прошлом году. Теперь они ожидают, что армия, которая была почти списана 18 месяцев назад, сможет совершить подвиг, на который ни одна армия НАТО даже не пошла бы", - говорится в статье.

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CNN подчеркивает, что армии НАТО даже не стали бы рассматривать продвижение через минные поля и оборонительные сооружения на юге Запорожского фронта без высококлассной брони, противоминного оборудования, превосходства в воздухе и хорошо обученных сил.

"Но каким-то образом Запад позволил себе роскошь нетерпения из-за того, что Украина не в состоянии с армией мобилизованных молодых людей, спешно обученных на новом оборудовании, захватить к осени территорию, удерживаемую Россией", - пишет издание.

Отмечается, что украинские военные слишком хорошо знают, какое влияние F-16 могут оказать на российские силы и боевые действия, так как сейчас они сами страдают от российских самолетов.

Один украинский морской пехотинец на южном фронте сказал CNN: "Я прекрасно понимаю, что такое авиация с ее оснащением и огневой мощью. Это очень страшно".

По его словам, русские почувствуют те же последствия от F-16, что и они. "Это значительно упростит задачу, поскольку они не будут чувствовать себя в безопасности на своих тыловых позициях. Не каждый будет психологически готов вернуться в окопы после авиаудара", - добавляет военный.

Также, F-16 позволят перехватить ракеты или бросить вызов некоторым российским самолетам, которые запускают их с большого расстояния. Это особенно актуально для больших украинских городов, где сирены воздушной тревоги звучат так постоянно, что местные жители уже привыкли на них почти не реагировать.

"Это нарушило бы данность террора, который Москва каждую ночь устраивает по гражданским районам. Когда ты лежишь в Днепре, слушаешь сирены и ждешь взрывов, любые споры о том, нужно ли Украине больше средств ПВО, кажутся смешными", - пишет CNN.

Издание отмечает, что задача доставить в Украину высококлассные самолеты в кратчайшие сроки всегда была амбициозной. Однако, поставка истребителей F-16 вместе с интенсивным обучением и обслуживанием, которого они требуют, приближала бы НАТО к статусу участника войны.

"Возможно, был сделан расчет, что риск втягивания НАТО в войну слишком высок, чтобы оправдать более быстрое продвижение ВСУ с помощью F-16. Что проще вместо этого сделать ставку на то, сможет ли Украина добиться успеха в своем контрнаступлении, когда одна рука у нее связана за спиной", - пишет CNN.

F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях в США заявили, что Вашингтон вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 началось как можно скорее.

Учения украинских авиаторов должны были начаться еще в июне. В западных СМИ писали, что тормозить начало учений могут именно Соединенные Штаты Америки. В середине июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что президент Джо Байден уже дал "зеленый свет", однако Европа требует еще несколько недель на подготовку.

По данным The Washington Post, ожидать завершение учений первой группы украинских пилотов можно по меньшей мере летом 2024 года.

18 августа Минобороны Дании заявило, что украинские военнослужащие начнут учиться работе с американскими истребителями F-16 в этой стране уже в конце этого месяца. В этих тренировках будет участвовать коалиция из 11 стран.

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