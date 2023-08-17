Ранее сообщалось, что эти учения могут состояться на территории США.

США вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начались как можно скорее.

Об этом на брифинге сказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Европейская правда". Впрочем, чиновник добавил, что не имеет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО - УНИАН) и саммита G7 президент (Джо Байден - УНИАН) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем...поставки F-16 в Украину. А начинать надо с учебы ... Мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку", – отметил Кирби.

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Обучение на F-16

Учения украинских авиаторов имели начать еще в июне. В западных СМИ писали, что тормозить начало учений могут именно Соединенные Штаты Америки.

Такое же мнение высказал бывший верховный командующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филипп Бридлав. По его словам, это связано с опасениями из-за возможной эскалации со стороны России.

В середине июля советник по нацбезопасности Штатов Джейк Салливан сказал, что президент Джо Байден уже дал "зеленый свет", однако Европа требует еще несколько недель на подготовку.

По данным The Washington Post, ожидать завершение учений первой группы украинских пилотов можно по меньшей мере летом 2024 года.

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