Для обслуживания одного американского истребителя необходимо менее 10 человек, сообщил ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова.

В Украине американские истребители F-16 можно размещать на западной части нашего государства.

На западной территории есть до шести-семи аэродромов, которые могут принять эти истребители в случае, если они не будут полностью загружаться боекомплектом, чтобы не было перегрузок и связанных с ними поломок шасси, рассказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. О. Антонова Валерий Романенко в эфире "FreeДом".

По словам авиационного эксперта, F-16 не требуют постоянно сложного комплекта оборудования для подготовки боевого вылета. "Можно будет эскадрильи из 12 самолетов размещать хотя бы на западе Украины… Чтобы обслуживать самолет какое-то время, достаточно семь-восемь человек на каждый самолет, не более, даже меньше…", - отметил он.

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Что известно о передаче Украине истребителей F-16 - сегодня это стоит знать

Украиские власти с самого начала полномасштабной войны с РФ просили союзников предоставить Украине самолеты, чтобы лучше защитить наше небо от вражеских воздушных объектов.

Нидерланды и Дания подтвердили, что получили от американских властей "зеленый свет" на поставку Украине F-16. Cоветник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что нашей стране предоставят истребители после завершения обучения пилотов Вооруженных сил Украины на этих самолетах.

По сведениям американской газеты The Washington Post, первая группа украинских пилотов ВСУ завершит обучение летом следующего года.

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