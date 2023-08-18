В них будет участвовать коалиция из 11 стран.

Украинские военнослужащие начнут учиться работе с американскими истребителями F-16 в Дании уже в конце этого месяца.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Дании. "Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в конце августа", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что в этих тренировках будет участвовать коалиция из 11 стран. Предположительно, речь идет, помимо Дании, о Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

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Обучение на F-16: что известно

Как сообщал УНИАН, украинская власть была недовольна тем, что обучение, несмотря на обещания партнеров, не начались в июне.

В СМИ писали, что тормозить процесс могут Соединенные Штаты. Такого же мнения придерживается бывший верховный командующий Объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав. Он назвал это бешеным успехом Путина.

Сегодня в Дании и Нидерландах сообщили, что Соединенные Штаты официально одобрили поставку самолетов украинской армии. В Вашингтоне заявили, что Украина получит истребители после завершения учений.

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