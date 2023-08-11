Сначала они пройдут языковые курсы, а обучение на самолетах стартует в январе.

Первая группа из шести пилотов ВСУ завершит обучение на западных истребителях F-16 по крайней мере, следующим летом.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных. Отмечается, что только шесть авиаторов проходят первый раунд обучения, а двух - определили в качестве резервных кандидатов.

Хотя военные свободно владеют английским языком, их сначала отправят в Британию на четырехмесячные языковые курсы. Они будут изучать терминологию, связанную с реактивными истребителями. К этому этапу привлекут и наземный персонал. Дания попросила обучать целые экипажи, а не только авиаторов.

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По словам украинских чиновников, все это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. При этом вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого - примерно до конца следующего года. Представители украинской стороны назвали это затягиванием, хотя и признались, что не хотят слишком критиковать своих иностранных коллег, опасаясь выглядеть неблагодарными.

Американские чиновники заявляют, что еще 20 украинских пилотов готовы к обучению английскому. В то же время большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся дома, где продолжают вылеты на самолетах советской разработки.

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что в перерывах между полетами украинские авиаторы в течение последнего года проходили курсы английского языка в сети.

"Для летного и наземного персонала будет проведена дополнительная специализированная подготовка по терминологии, необходимой для обучения на F-16... В Украине не было возможности обучать пилотов и другой персонал этой терминологии из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией", - отметил он.

Однако, поскольку отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского языка, изучение дополнительной терминологии "не займет много времени". Голубцов подчеркнул, что F-16 оснащены мощным радаром, что позволит Украине идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам.

Кроме того, Украина сможет развертывать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, с самолетов F-16 для поражения российского флота. Американские высокоскоростные ракеты HARM также будут запускаться с этих истребителей. Они были адаптированы для МиГ-2, но их эффективность значительно ограничена из-за отсутствия системы наведения.

Представитель Министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бик подчеркнул, что главная проблема в подготовке украинских пилотов заключается в нехватке инструкторов.

"Для подготовки пилота истребителя вам также нужны пилоты истребители ... это дорого стоит, и таких возможностей у малых стран уже не так много", – пояснил он.

Обучение украинских пилотов на F-16

Как ранее сообщал УНИАН, на саммите НАТО Украина подписала с союзниками меморандум о создании коалиции для подготовки пилотов на F-16.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что учения стартуют в этом месяце. Недавно Чехия передала симуляторы для обучения на F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщает, что Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.) Для получение многоцелевых истребителей F-16 четвертого поколения.

Воздушные силы ВСУ заявили, что западные истребители будут использовать, в частности, для уничтожения российских береговых ракетных комплексов и кораблей.

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