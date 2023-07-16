По словам Салливана, партнерам требуется еще несколько недель для подготовки.

Соединенные Штаты Америки позволят европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, комментируя сообщения о том, что партнеры ожидают официального одобрения от Вашингтона. Он уверяет, что Штаты не откладывают обучение украинских пилотов, пишет CNN.

"Да, мы это сделаем. Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, будем способствовать и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", - сказал Салливан.

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По его словам, европейским лидерам нужно несколько недель для подготовки тренировочных возможностей, а США вложатся в любой установленный ими график. "Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении того, чтобы эти учения на F-16 могли начаться", - добавил он.

Обучение на F-16: последние новости

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что график обучения украинских пилотов на истребителях все еще не составили. Он отмечал, что процесс могут затягивать некоторые партнеры.

Во время саммита НАТО Украина подписала с Данией, Нидерландами, Бельгией, Канадой, Люксембургом, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией меморандум о создании коалиции по обучению пилотов.

В тот же день стало известно, что учения должны начаться в августе этого года в Румынии.

На днях Politico сообщило, что европейские страны все еще ожидают официального утверждения программы обучения украинцев от Соединенных Штатов.

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