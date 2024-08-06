Сейчас россияне вывели почти все свои Су-34 за пределы поражения АТАСМS.

У Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно.

Как пишет Forbes, в течение нескольких месяцев Украина просила иностранных союзников разрешить использовать мощные баллистические ракеты - для нанесения ударов по российским военным самолетам, которые паркуются на аэродромах в России недалеко от границы.

Так как союзники отказывались, Украина усилила свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя собственное оружие. Так, в субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске на юге России, в 200 милях от линии фронта. По данным украинской разведки, в результате налета был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов.

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Нанося удары по аэродромам вблизи российско-украинской границы, Украина надеется уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34, поскольку КАБы стали решающим фактором практически всех недавних побед России на всей линии фронта.

Однако, как отмечает издание, подобные налеты становится все труднее проводить, поскольку россияне перебрасывают свои военные самолеты на менее уязвимые базы.

"Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ представилась этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России в 100 милях от границы с Украиной", - пишет Forbes.

Как отмечает издание, Воронеж-Мальшево - достаточно хорошо защищенная база, поэтому украинцы попросили разрешения выпустить по ней ракеты ATACMS, которые практически невозможно перехватить. Но администрация президента США Джо Байдена ответила отказом.

Сами же россияне, наблюдая за переговорами по поводу АТАСМS, приняли редкое для них упреждающее решение вывести Су-34 с воронежского Мальшево и других приграничных аэродромов.

"Сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для украинских беспилотников - самые дальние модели летают на расстоянии более 1 000 миль. Но они защищены от большинства украинских беспилотников, а также от ATACMS, самые мощные из которых имеют дальность всего 190 миль. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты ATACMS на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко", - отмечает Forbes.

Конечно, некоторые Су-34, а также некоторые запасы бомб КАБ, остаются на приграничных аэродромах, таких как Морозовск. Но чтобы прекратить кампанию бомбардировок, Украине нужно уничтожить десятки Су-34, а не один или несколько. А более умная передислокация российских войск делает эту задачу все более сложной, подытоживает издание.

Удар по аэродрому Морозовск - как это было

3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск" и других военных целей в России. Отмечалось, что в результате поражения было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

Позже в ГУР подтвердили, что в результате удара по "Морозовску" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Отмечается, что еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Также полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения.

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