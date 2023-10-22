Несмотря на заверения официальных лиц, за определенные поставки от США двум странам придется конкурировать.

Украина и Израиль нуждаются в военной помощи от США. Несмотря на все различия между двумя театрами боевых действий, есть три вида оружия, в поставках которого обе страны нуждаются в одинаково значительных объемах. Об этом пишет The New York Times.

В первую очередь обе армии – украинская и израильская – нуждаются в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах. Израиль уже попросил США вернуть обратно часть боеприпасов, вывезенных ранее для поставок Украине.

"Снаряды являются примером американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, требуется в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Это особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами", – пишет издание.

Видео дня

Второй вид оружия, в котором нуждаются обе армии – так называемые "умные бомбы", которые способны попадать в цель с большой точностью благодаря использованию системы GPS для отслеживания и поражения целей.

После нападения ХАМАС на Израиль США уже прислали в эту страну около тысячи 250-фунтовых бомб. Израилю поставляют версии, сбрасываемые с самолетов. Украине обещали уже на осень поставку этих бомб в модификации, которая может запускаться с земли.

По словам экспертов, Пентагон приобрел более 34 000 таких бомб за последние шесть лет. Это дает надежду, что Украине и Израилю не придется конкурировать за эти бомбы.

Наконец третий вид оружия, который нужен как Украине, так и Израилю – это ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Хотя стратегическая ПВО в двух странах совершенно разная, для непосредственного прикрытия войск на поле боя, в частности от беспилотников, и ВСУ, и ЦАХАЛ нуждаются в легком переносном зенитном оружии.

"Эти ракеты могут быть идеальными для городских боев в городе Газа: легкие, маленькие и очень портативные, Stinger запускаются с плечевой пусковой установки. Израиль и Украина имеют систему ПВО Patriot. Но Stinger намного дешевле ракет Patriot, что делает их более рентабельными для сбивания беспилотников и недорогих артиллерийских ракет ХАМАС", – отмечает NYT.

Однако запасы ракет Stinger "чрезвычайно ограничены", и производятся в малых объемах, говорят эксперты.

Поставки оружия Украине и Израилю от США

Как писал УНИАН, на днях президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о выделении финансирования на военную поддержку союзников – Украины, Израиля, Тайваня. Больше всего должна получить именно Украина – более 60 миллиардов долларов из 106. Примерно поровну получат Израиль и Тайвань.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Саливан заверил, что Америка способна одновременно оказывать помощь как Израилю, так и Украине. Более того, мощностей США хватит и на поддержку Тайваня, говорят в Белом доме.

Вас также могут заинтересовать новости: