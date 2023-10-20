В ЦАХАЛе и ВСУ примерно одинаковое количество пушек "натовского" калибра.

На днях стало известно, что США передадут Израилю 155-миллиметровые снаряды для артиллерии, которые предназначались для Украины. Но на самом деле, еще рано говорить о жесткой конкуренции между ЦАХАЛом и ВСУ за американские боеприпасы, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что Армия обороны Израиля имеет на вооружении 250 пушек 155-го калибра и еще несколько сотен на хранении. ВСУ сейчас имеют около 300 таких пушек. Но на этом подсчеты не заканчиваются, и надо учесть еще ряд факторов.

Во-первых, в деле о поставке Израилю 155-миллиметровых боеприпасов говорится о возвращении обратно снарядов, которые принадлежат армии США и хранились в Израиле до прошлой зимы, но были забраны для нужд Украины. Сейчас Израиль просит вернуть на свои склады несколько "десятков тысяч" из тех 300 тысяч, что там были. К тому же это не значит, что снаряды сразу пойдут в ход: это стратегический резерв, которым израильская армия может воспользоваться, если ей не хватит собственных запасов.

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Во-вторых, и это важно, в отличие от украинских реалий в армии Израиля основной ударной силой является авиация, а не артиллерия. Хотя это, конечно, не означает, что израильская артиллерия будет молчать, если начнется наземное вторжение в Газу.

Как отмечает Defense Express, существенную роль здесь сыграют темпы и сроки активной наземной фазы – чем дольше и интенсивнее она будет, тем больше будет потребность в боеприпасах. И потребность в артиллерии значительно возрастет, если начнется полноценное противостояние еще и с Хезболлой на границе с Ливаном.

"По этому негативному сценарию, как запасы, так и текущее производство 155-мм снарядов будет распределяться между Украиной и Израилем. Более того, увеличение потребностей в 155-мм снарядах непременно подстегнет их стоимость, что также станет негативным фактором. В то же время относительно снарядов для ЦАХАЛ за счет ВСУ, то в целом ситуация выглядит не столь критично, потому что точно в чем не заинтересован Израиль – это долгая операция", – акцентирует издание.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, прошло уже почти две недели от ужасного нападения ХАМАС на пограничные с Газой израильские поселения, но армия Израиля до сих пор не начала наземную операцию, о которой сейчас активно говорят во всем мире.

Но все это время продолжаются постоянные воздушные удары израильской армии по объектам ХАМАСа в Газе. Масштаб и интенсивность этих ударов таковы, что в Газе уже поврежден каждый третий жилой дом, сообщается о тысячах гражданских жертв.

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