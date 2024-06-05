Украинские бойцы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии.

На вооружении ВСУ есть зенитные самоходные установки (САУ) Cheetah. Они охотятся на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны, сообщили в Воздушном командовании "Запад" ВС ВСУ.

"Вооружение нашей зенитной самоходной установки – две пушки калибра 35 миллиметров. Имеем на борту радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения. Третий важный компонент установки - бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение", - рассказал командир экипажа Cheetah Виталий.

По его словам, бойцы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии: "Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы усовершенствуем свои навыки. Просто тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в разных ситуациях".

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Заместитель начальника управления текущих операций Воздушного командования "Запад" добавил, что украинские защитники стремятся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей: "Поэтому постоянно обучаем экипажи, собираем, обобщаем и распространяем лучший опыт, проводим тренировки с привлечением контрольных целей".

Известно, что САУ Cheetah ранее стояли на вооружении армии Нидерландов. Более 10 лет назад 60 установок продали Иордании.

Осенью 2023 года появилась информация о том, что США выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину.

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