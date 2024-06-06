Оба раза диктатор проговаривал, что Россия ни на кого не собирается нападать.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами эмоционально, с использованием резких выражений заявил, что РФ не намерена атаковать страны НАТО – эти же слова российский лидер использовал пять лет назад на саммите, отрицая возможное нападение Кремля на Украину. В частности, оба раза он проговаривал, что Россия ни на кого не собирается нападать.

"Агентство. Новости" проанализировало оба выступления Путина. Отмечается, что сейчас диктатор категорически опроверг заявления ряда экспертом и политиков о том, что РФ планирует нападение на страны НАТО, используя при этом резкие выражения и жестикуляцию.

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь понимаете? Бред собачий… Вы смотрите потенциал НАТО, смотрите потенциал России", – заявил Путин, постучав кулаком по своей голове и по столу, за которым сидел. Видео дня

По существу точно такое же, в аналогичных выражениях Путин делал заявление в 2019 году на инвестиционном форуме "Россия зовет", когда отвечал на вопрос о возможном нападении на Украину.

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе и НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с Россией", – говорил диктатор.

Что предшествовало?

В течение последних месяцев сразу несколько стран НАТО сделали заявление о возможном нападении России. По их оценкам, у Запада есть несколько лет, чтобы подготовиться угрозе вторжения России.

Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал Западу из-за помощи Украине и разрешения бить иностранным оружием по военным объектам территории РФ. Соответствующее заявление он сделал во время общения с прессой. В частности, он сказал, что в ответ на "поставки оружия для ударов по нам", Россия может поставлять свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" западных стран.

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