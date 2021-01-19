В президентском указе эти страны названы «противниками» США, угрожающими национальной безопасности страны.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана Китая и КНДР.

Читайте такжеВ США прошли испытания ударного беспилотника с инфракрасной поисково-следящей системойВ документе эти страны названы «противниками» США, угрожающими национальной безопасности страны.

«Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США»,— говорится в указе.

Глава Белого дома добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации. «Политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками»,— уточняется в документе, передает kommersant.

Покупка дронов у Китая:

В конце прошлого года руководство ВВС США подверглось критике после того, как стало известно, что американские военные закупили несколько десятков беспилотников в Китае. Американские военные заявили, что закупленные 57 китайских дронов будут использоваться для изучения их работы, способов обнаружения и выведения из строя.

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Автор: УНИАН