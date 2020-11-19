Сегодня грузы доставляют с помощью катеров или вертолетов.

Военно-морские силы США исследуют доставку различных грузов на надводные корабли и подводные лодки с помощью дронов.

Читайте такжеАрмия США получила первые боевые спасательные вертолеты (фото)О соответствующей исследовательской программе пишет Flightglobal.

Отмечается, что испытательные полеты беспилотника проведут в 2021 году на базе ВМС США «Патаксент-Ривер» в Мэриленде.

Какие дроны будут использовать для испытаний

Для исследовательской программы ВМС США приобрели у американской компании Skyways беспилотник Blue Water.

Этот аппарат самолетного типа оснащен несущими винтами для вертикальных взлета и посадки. Беспилотник способен перевозить грузы массой до 9,1 килограмма.

В 2019 году Skyways провела демонстрационные испытания Blue Water доставкой груза на движущееся судно, причем точные его координаты заранее известны не были. Аппарат пролетел 64,8 километра.

Как доставляют грузы сегодня

Сегодня доставка грузов на корабли производится с помощью катеров или вертолетов, если речь идет о тяжелых объектах. Такая доставка требует времени и увеличивает расходы.

Довольно часто корабли в море прекращают выполнение заданий из-за разного рода неисправностей с электроникой. Для доставки новых электронных компонентов, необходимых для ремонта, используются вертолеты MH-60R Seahawk.

В 90% случаев масса доставляемых грузов составляет меньше 22,7 килограмма. Из-за этого и увеличивается стоимость доставки грузов.

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Автор: Катерина Шварц