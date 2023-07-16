Американские военный чиновник уверен, что истребители сейчас будут менее эффективны.

Генерал-лейтенант Оперативного управления Объединенного штаба Минобороны США Дуглас Симс считает, что танки Abrams смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине. При этом он заявил, что истребители F-16 на данный момент не дадут ожидаемого результата.

"Что касается Abrams, то они, безусловно, будут иметь значение на поле боя. Я имею в виду, мы знаем, что это экстраординарный танк. И обучение, которое сейчас идет (обучение украинских военных – УНИАН), сделает их необычайно хорошими в использовании. Я не могу вам сказать, будет ли продолжаться наступление к тому времени или нет, я просто знаю, что, когда прибудут Abrams, они смогут изменить ситуацию в Украине", - заявил Симс.

В то же время он считает, что ситуация с F-16 несколько иная. По его словам, истребители сейчас не дадут нужного результата, но ситуация меняется.

Видео дня

"Мы говорили уже об этом, что условия окружающей среды, безусловно, меняются со временем. Но сейчас условия для использования F-16, вероятно, не идеальны. Я имею в виду, что россияне все еще имеют некоторый потенциал противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности. И количество F-16, которое будет предоставлено, может быть не идеальным для того, что происходит прямо сейчас", - подытожил генерал-полковник.

Танки Abrams для Украины - последние новости

Глава Пентагона Ллойд Остин уже заявлял, что Вашингтон передаст Украине танки Abrams осенью 2023 года.

12 мая США передислоцировали в Германию 31 танк для тренировок ВСУ, а в конце мая представитель Пентагона Гаррон Гарн сообщил, что украинские военные в Германии начали обучение на танках M1 Abrams.

Вас также могут заинтересовать новости: