В то же время ВСУ удерживают позиции и ликвидировали за сутки почти 80 оккупантов.

На одном из направлений российская армия применила рекордное количество беспилотников-убийц. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

За данными ведомства, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) агрессор установил своеобразный рекорд в применении дронов по прифронтовым населенным пунктам.

"В нашей зоне ответственности установлен своеобразный рекорд: 80 FPV-дронов и 27 сбросов боеприпасов с БпЛА других модификаций. Взрывы раздавались в Садовом, Качкаровке, Тягинке, Веселом, Золотой Балке, Антоновке, Крынках, Ингульце, Бериславе, Саблуковке Херсонской области, также "воздушных агрессоров" видели в Куцурубской общине Николаевщины", - говорится в сообщении.

В результате этих атак в Бериславе погиб гражданский человек, еще один украинец получил ранения. Повреждены два частных дома и автомобиль, уточнил ОК "Юг".

Во время эфира в телемарафоне руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что РФ постоянно меняет тактику - выискивает способы обойти системы ПВО Украины. Для этого противник испытает различные высоты для запуска "Шахедов", в частности, со стороны Черного моря. Это затрудняет обнаружение дронов по звуку.

"Также оккупанты используют временно оккупированную территорию как основной отрезок пути, по которому следуют "Шахеды", - добавила Гуменюк.

По ее словам, противник продолжает формирование оборонительных сооружений на южном направлении, а второй и третий его рубежи уже мощно укреплены. В северной части временно оккупированного Крыма противник сосредоточен на сооружении оборонительных укреплений, потому что Силы обороны становятся слишком близко к этим рубежам.

Кроме того, по словам Гуменюк, российская армия минирует территории Украины, где взрывные устройства, установленные оккупантами вдоль уреза воды, были перемещены бурным потоком летом 2023 года во время подрыва Каховской ГЭС.

Как отмечают в Силах обороны, дважды за минувшие сутки оккупанты осмелились провести штурмовые действия, но, понеся потери, отошли.

"Наши воины продолжают меры по расширению плацдарма, крепко держа позиции, отражая штурмы. Наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - отмечают в ВСУ.

Сейчас известно, что за минувшие сутки на левом берегу стало меньше на 77 оккупантов. Уничтожена пушка противника, две единицы автомобильной техники, одна из которых была с боекомплектом. На лом пущены две лодки, квадрокоптер типа "Мавик-3".

"Уничтожен полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт. Сейчас потери противника уточняются", - добавили в пресс-службе.

Армия России ударила дронами по Херсонщине

Накануне оккупанты применили шесть FPV-дронов и сбросили с БпЛА различных модификаций 19 осколочных боеприпасов по населению Херсонщины. В результате применения одного из FPV-дронов был поврежден гражданский автомобиль, но жертв среди населения не фиксировалось. Также FPV-дроны оккупанты запустили по Очаковской и Куцурубской общинах, но они были сбиты подразделениями ВСУ на Николаевщине.

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