Выживание Украины все еще зависит от ее партнеров, которые поставляют ей оружие, пишет WP.

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и нашла около 100 батарей Patriot по всему миру, которые потенциально могли бы быть доступными. Однако некоторые страны сопротивляются даже передаче одной из своих систем Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет The Washington Post. Стоимость одной батареи Patriot составляет 1 миллиард долларов. Прошлым летом Киев получил первые батареи. Но тех трех, которые сейчас есть, недостаточно, чтобы защитить всю страну от мощных воздушных атак со стороны России.

Поэтому президент Владимир Зеленский делегировал главе МИД Дмитрию Кулебе конкретную задачу – убедить страны, у которых есть Patriot, передать их Украине. Министр неоднократно подчеркивал, что он и Украина благодарны за помощь в сфере безопасности, которую уже предоставили многие страны, но он также начал публично выражать разочарование относительно дальнейшей поддержки.

Видео дня

В последние месяцы западная помощь уменьшилась. Особенно это видно в поддержке со стороны Соединенных Штатов, где республиканцы в Конгрессе месяцами блокируют пакет на сумму около 60 миллиардов долларов, предложенный президентом Байденом.

Вызовы, с которыми столкнулся Кулеба сейчас, свидетельствуют о трудном положении Украины в этой войне: выживание страны все еще зависит от ее партнеров, которые поставляют оружие. Но мало кто из этих партнеров, кажется, полностью осознает неотложность оказания этой помощи.

Глава МИД рассказал, что его команда отыскала более 100 доступных Patriot – некоторые соседние страны имеют более одной батареи, которая охраняет порт или аэродром, сказал он. Сейчас он работает над получением семи батарей. Это поможет защитить крупнейшие города Украины. Также будет возможность использовать Patriot ближе к передовой, где активно работает российская авиация.

Издание отмечает, что Кулеба даже предлагал странам одолжить у них Patriot, пообещав вернуть батареи, как только потребуется. И он признался, что испытывал глубокое разочарование.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого (передачи Patriot) не происходит", – заявил он.

Patriot для Украины: последние новости

Украинская сторона знает, где знает, где находятся системы Patriot и работает на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз делает недостаточно для защиты Украины от российских ракетных атак и ударов КАБами. Он отметил, что у армий ЕС есть 100 Patriot, но блок почему-то не может передать несколько этих систем Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: