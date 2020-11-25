Война в Нагорном Карабахе усилила споры о том, стоит ли современным армиям строить большие арсеналы танков.

9 ноября перемирие, которое подписали президенты Армении и Азербайджана при содействии России, покончило с шестинедельной войной. За это время погибли около 5 тысяч человек.

Жестокость боев, из-за которых десятки тысяч людей были вынуждены бежать из дома, частично была обусловлена масштабным использованием вооруженных безбилетников, - пишет Business Insider. Министерство обороны Азербайджана ежедневно публиковало видео ударов с помощью беспилотных аппаратов по армянским целям. Снимки этих ударов даже разместили в публичных местах на билбордах в Баку.

Читайте такжеWashington Post: Война в Нагорном Карабахе вносит пять изменений в линии на картахПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев напрямую связал использование беспилотников с успехами своей армии на поле битвы. По его словам, они "сократили наши потери" и помогли уничтожить армянскую оборону, которая хранилась десятилетиями.

На видео видно, как армянские силы несут тяжелые потери. Особенно это касалось танков и других бронемашин, которые уже давно считаются главными платформами в любой армии. Большое количество уничтоженных машин во всем мире усилило дебаты о самом будущем танка.

В общем, эти разговоры начались по меньшей мере с 1972 года, когда десятки танков и других бронемашин Израиля были уничтожены арабскими пехотинцами в разгар Войны Судного дня. Для этого они использовали противотанковые ракетные комплексы "Малютка", произведенные в СССР. Противники танков утверждают, что инвестировать большие деньги в новые такие машины нет смысла. Ведь их очень легко уничтожают штурмовые вертолеты и противотанковое вооружение. И с 1970-х годов такие виды вооружения стали еще более эффективными.

Вспыхнувшая недавно война в Нагорном Карабахе дала дополнительный аргумент таким утверждениям. 26 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна уничтожила 252 танка и 50 БМП армянских сил. За день до того, Армения объявила об уничтожении 784 бронемашин врага в целом. Конечно, обе стороны преувеличили цифры. Но видео, опубликованные Баку, дают четко понимать что потери среди бронетехники были катастрофическими.

Критики танков также указывают на решение Нидерландов за 2011 год ликвидировать свои танковые силы вообще. А морская пехота США сейчас распускает свои танковые боевые единицы. Великобритания тоже думает о том, чтобы избавиться от таких боевых машин. И это все должно послужить доказательством, что дни танков уже в прошлом.

Но, как пишет Business Insider, все не так однозначно. Прежде всего, хоть противотанковое оружие стало более продвинутым, танковые системы защиты тоже развивались. Современные основные боевые танки оснащены композитной броней, динамической защитой, системами активной защиты, разработанными обнаруживать и уничтожать приближающиеся противотанковые снаряды.

Читайте такжеForeign Policy: Нет, беспилотники не сделали танки хламомРеальная угроза, как показала война в Нагорном Карабахе, - это относительно новый вид вооружения, а именно беспилотные аппараты и дроны-камикадзе.

"В случае беспилотных воздушных аппаратов, ни у кого не возникает сомнений, что это важный новый феномен", - сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший полковник морских пехотинцев США Марк Канчиан.

Азербайджан вложил большие средства в закупку беспилотников России, Турции и Израиля. Он покупал вооруженные ударные аппараты, а также дроны-камикадзе. Эффективность была очевидной. На одном из азербайджанских видео видно, что по меньшей мере 5 армянских танков в колонне из семи были уничтожены или повреждены во время одного боевого контакта. Беспилотники также дают ценную информацию для прицеливания азербайджанской артиллерии. Российские аппараты делали тоже самое в Украине.

Последняя война между Арменией и Азербайджаном не стала решающей для дебатов о будущем танков. Вместо этого она вывела этот спор на новый уровень. Стало очевидно, что угрозу беспилотников нужно решить, чтобы сохранить пользу танков.

"Вопрос не в том, стоит ли нам избавиться от танков. Он следующей: если танки до сих пор полезны, как нам защитить их, чтобы можно было использовать их по назначению? Главный же вопрос: как сбивать беспилотники? И на него тяжело дать ответ", - сказал исследователь RAND Corporation и бывший полковник Сухопутных войск США Дэвид Джонсон.

Читайте такжеВ Британии разработали быстросъемную сцепку для танковСухопутным войскам США некоторое время не хватало эффективных возможностей в сфере противовоздушной обороны. Многие системы ПВО короткого радиуса действия были утилизированы после холодной войны. Поэтому пехотинцы полагались на ВВС США в достижении доминирования в небе.

Но ряд проектов в сфере ПВО и борьбы с беспилотниками еще на стадии разработки. Поэтому Сухопутные войска США заказали машины ПВО IM-SHORAD Strykers для удовлетворения насущных потребностей, а также лазерные системы и системы радиоэлектронной борьбы. Новые танки до сих пор разрабатывают и покупают. Американские пехотинцы прошлым летом начали разворачивать новые танки M1A2 SEP V3. Китай тоже вооружается новыми легкими танками Type 15. А Россия надеется, что сможет построить первую партию Т-14 "Армата".

Танки доказали свою ценность в необычных конфликтах 21-го века. Боевые машины США были особенно полезны в городских боях во время войны в Ираке. Канадские и нидерландские танки хорошо себя показали в Афганистане. А отправка 15 танков Корпуса морской пехоты США в провинции Гильменд принесла многочисленные успехи на поле битвы, а также сократила количество атак на конвои.

Читайте также"Свое г*вно стыдно показывать": росСМИ выдали украинский истребитель за российскийСтоит также заметить, что Армения и Азербайджан - не передовые военные силы. Армянская противовоздушная оборона сильно устарела, ограничивая возможности сбивать наиболее опасные беспилотники. Вдобавок, армянские танки не были оснащены новейшим защитным оборудованием. Но современная война между двумя большими державами будет более сокрушительной, чем что-либо, с чем США или их союзники имели дело. Поэтому конфликты, которые произошли в течение последних двух десятилетий, были не лучшими моделями.

"Нужно быть немножко осторожным в экстраполяции таких региональных конфликтов на то, какой могла бы быть война между большими державами", - сказал Канчиан, добавив, что гражданская война в Испании была совсем не такой, как Вторая мировая.

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Перевод: Лесь Дымань