До конца этого года в рамках инициативы Украина ожидает 500 тысяч боеприпасов 155-мм.

Чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов продолжится и в следующем, 2025 году, уже подписаны соответствующие меморандумы, заявил новоназначенный посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что эта инициатива мобилизовала мир на поиск и поставку в Украину крайне необходимых нам боеприпасов, 155-мм боезарядов.

"И мы уверены в том, что эта инициатива продолжится и в следующем году. Мы уже имеем соответствующие декларации, уже есть соответствующие меморандумы, подписанные между правительством Чехии и правительствами других стран", - сказал посол.

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Он также заявил, что до конца года ожидаются поставки в Украину в рамках этой инициативы 500 тысяч боеприпасов 155-мм.

При этом он отметил, что поставки со стороны Чехии в Украину не ограничиваются только этой инициативой и только этим калибром боеприпасов.

"Мы практически ежедневно получаем с чешского направления другие виды вооружений, военной техники, средства ПВО и все другие необходимые для нас. Поэтому, если мы говорим в контексте помощи Чешской Республики Украине, то мы понимаем, что мы не ограничиваемся только чешской инициативой, а говорим и о более масштабной помощи. Но так или иначе мы ценим именно эту чешскую инициативу, поскольку, как я говорю, она мобилизовала мир на поиск именно тех боеприпасов, в которых мы особенно нуждаемся сейчас", - подчеркнул дипломат.

Что известно о чешской инициативе

17 февраля президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции объявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые снаряды. Он отметил, что Чехия готова быть посредником в поставках этих боеприпасов для Украины. Павел уточнил, что боеприпасы можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

Уже в первых числах марта Павел заявил, что Чехия собрала всю сумму для покупки 800 тысяч боеприпасов для Украины.

В июне премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что в Украину прибыла первая партия артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

В июле министр обороны страны Яна Чернохова сообщила, что Прага запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием "Инициатива-2025".

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