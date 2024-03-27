Деньги предоставили в рамках нового закона об увеличении производства снарядов и пороха.

Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, который хочет построить завод в Украине, более чем 130 миллионов евро финансирования для увеличения производства боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что свыше четверти общей суммы от 500 миллионов евро, которую ЕС выделил в рамках закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для расширения выпуска 155-мм артиллерийских снарядов и пороха, будет направлено на шесть проектов в европейских дочерних компаниях Rheinmetall AG. Это поддержит проекты в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

В концерне подчеркнули, что ASAP является первым финансовым мероприятием ЕС для расширения производства боеприпасов. Подписание соответствующих грантовых соглашений ожидается в мае 2024 года.

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В Rheinmetall добавили, что наращивают свои производственные мощности с 2022 года. К 2027 году группа хочет иметь возможность производить до 1,1 миллиона артснарядов в год. С этой целью с 2026 года планируется ежегодно производить до 1,5 миллиона модулей пороховых зарядов и 3000 тонн взрывчатки RDX.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

Ранее УНИАН писал, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Rheinmetall – немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе.

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