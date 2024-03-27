На проект могут выделить один миллион евро.

К чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединилась еще одна страна - Словения.

Об этом во время своего визита в Любляну заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Конкретную сумму он не указывал.

По данным словенского информационного агентства STA, правительство Словении выделит на проект один миллион евро. Ожидается, что глава чешской дипломатии во вторник проведет переговоры в Словении со своими коллегами в формате С5 - министрами иностранных дел Словакии, Словении, Венгрии и Австрии. К ним также присоединится министр иностранных дел Черногории Филип Иванович.

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Среди прочего будут обсуждать поддержку западнобалканских стран на их пути в ЕС.

"Это, пожалуй, главный вопрос, который объединяет эти пять государств", - отметил глава МИД Чехии.

Что известно об инициативе по закупке боеприпасов для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла артиллерийские боеприпасы для Украины - полмиллиона единиц калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра.

Уже позже премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага нашла еще 200 тысяч боеприпасов для ВСУ.

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