Точную сумму министр иностранных дел соседней страны не назвал.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его правительство удвоило свои обязательства в рамках возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, пишет Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Риге вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Каринсом, Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

Стоит отметить, что чешский план предусматривает закупку боеприпасов за пределами Европейского Союза и доставку 800 000 снарядов на украинский фронт. Некоторые из крупнейших стран блока еще не взяли на себя конкретных обязательств.

Видео дня

Инициатива Чехии

К финансированию инициативы присоединились уже многие европейские страны, в частности, Литва выделила 35 миллионов евро. А Польша не только предоставила средства, но и пообещала помощь с доставкой закупленных снарядов в Украину.

Португалия также присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах. На это будет выделено 100 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: