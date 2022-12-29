На сегодня был довольно длительный перерыв между обстрелами, отметил представитель Воздушных сил.

Взрывы на аэродромах стратегической авиации в России создали для оккупантов определенные неудобства, но это просто увеличило время подлета их самолетов к местам пуска, отметил представитель ВВС Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он заявил, что на сегодня был довольно длительный перерыв между обстрелами: враг готовился, накапливал определенные силы и средства.

"Уже и дроны-камикадзе пошли в ход. Имеем массированную атаку. Готовиться, делать прогнозы - неблагодарное дело. Мы должны делать все для того, чтобы отражать все как можно активнее", - сказал Игнат.

По его словам, говорить о том, что у россиян нет средств, - неправильно: "Они просто перебазировали свою стратегическую авиацию на другие аэродромы, которые могут их принимать и обслуживать".

"Хлопки" создали им определенные неудобства, но это просто увеличит время их подлета к районам пуска. Мы можем тоже раньше реагировать на эти вылеты", - ответил Игнат.

Игнат предположил, что во время следующего удара россияне могут применить большее количество ракет.

"Если они (россияне) на сегодня выпустили 13 самолетов, которые имеют по 8 "подвесов", то понятно, что ракетный удар может быть большим количеством, чем это они сделали сегодня. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодня потратить крылатых ракет, носителей у них достаточно", - добавил представитель Воздушных сил.

Взрывы на "Энгельсе" и массированная атака 29 декабря

26 декабря на аэродроме в Энгельсе прогремели новые взрывы, которые, по информации журналиста Золкина, повредили до 5 Ту-95. В Минобороны РФ отчитались о трех погибших военных, обвинив в атаке Украину.

За несколько дней до того россияне тренировались на "Энгельсе" к нанесению новых ударов по Украине. По словам советника ОП Алексея Арестовича, свежая "бавовна", вероятно, помешала совершить воздушный налет на украинские города накануне праздников.

Позже в ВВС Украины отметили, что после взрывов оккупанты рассредоточили самолеты по другим аэродромам - подальше от украинской границы.

The New York Times писал, что это может значительно усложнить для россиян осуществление массированных атак по украинской энергетике. Дальние удары Украины совпали с сокращением у России запасов крылатых и тактических баллистических ракет.

Однако уже утром 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам различных типов ракет, в том числе противорадиолокационных Х-31П.

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