Кроме того, Песков прокомментировал следующий раунд трехсторонних переговоров с Украиной и США.

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время визита на саммит АТЭС в Шэньчжэне не передавал лидерам США и Китая никаких документов о завершении войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин также не передавал Дональду Трампу или Си Цзиньпину никакой информации о возможных гарантиях безопасности после завершения войны.

Песков также прокомментировал трехстороннюю встречу между представителями РФ, США и Китая. По словам пресс-секретаря Кремля, дата следующей такой встречи пока неизвестна.

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Что этому предшествовало

Напомним, что после встречи Трампа, Путина и Си стороны, по крайней мере публично, не сообщали о каких-либо договоренностях относительно войны в Украине. Однако уже после этой встречи американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами, в ходе которого заявил, что его встреча с Путиным прошла "успешно" и что это может приблизить мир в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с Путиным Трамп раскритиковал Европу за то, что она тратит много денег на Украину. Также президент заявил, что он более скептически относится к заявлениям Трампа о том, что РФ готова к компромиссам.

После встречи в Китае Путин сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. В частности, кремлевский диктатор цинично обратился к украинцам, призвав их "переходить на правильную сторону". Также Путин заявил, что в Украине "все развалилось". Однако причиной этому являются не российские удары, а "националисты у власти", цинично добавил Путин.

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