Похоже, что администрация Трампа действует в унисон с Путиным, чтобы заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал критические замечания по поводу того, что на фоне попыток ведения переговоров о поиске путей прекращения войны Украину лишают защиты от российских баллистических ракет, а также ограничивают спутниковый сигнал терминалов Strashield – военной версии Starlink компании SpaceX. Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg.

"Очень неприятно, когда во время различных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, то вводится ограничение. Ракет для "Патриотов" не только становится меньше, но и предпринимаются какие-то шаги, из-за которых нет поставок. Это происходит на фоне того, что план Путина – зима. Все данные об этом есть, разведка делится соответствующей информацией", – подчеркнул Зеленский.

В частности, как отметил президент Украины, инициатор войны Владимир Путин рассчитывает зимой сломить Украину.

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"Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Запорожье – прежде всего эти города. Сломить из-за недостаточной защиты и сломить для того, чтобы Украина ушла из Донбасса", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что это не может идти параллельно с тем, что американская сторона не подписывает поставки противоракетной обороны.

"Потому что сама Америка ставит себя в очень неприятную ситуацию. Политически это выглядит так, будто она движется в одном русле с тем, чего хочет Путин: заставить Украину пойти на невыгодные компромиссы. Но жизнь и история гораздо длиннее, чем дружба, бизнес или партнерство с одним человеком, который является агрессором. Гораздо длиннее", – подчеркнул Зеленский.

Как отмечается на сайте Bloomberg, Зеленский настойчиво призвал союзников активизировать поставки перехватчиков для "Пэтриотов", чтобы Украина могла противостоять российским баллистическим атакам.

"Пожалуйста, обеспечьте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я до сих пор рассчитываю на то, что мне удастся найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе и феврале", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, поставка 48 ракет для "Патриотов" задерживается, поскольку до сих пор нет разрешения со стороны министра обороны Пита Хегсета. Однако, по словам президента Украины, даже с этой поставкой Украине и в дальнейшем не хватит необходимого количества перехватчиков для "Патриотов".

Ранее Зеленский сообщил Bloomberg, что США с прошлого года поставляют 12 перехватчиков в месяц – это примерно на четверть меньше того, что Украине обещала администрация президента Джо Байдена.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, специальные посланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее" – а в идеале уже к январю.

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