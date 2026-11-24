Настоящая цель Путина заключается в полной оккупации Украины, и именно поэтому, по мнению Зеленского, Путин категорически не хочет, чтобы Украина входила в состав Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин больше всех в мире должен быть заинтересован в членстве Украины в НАТО. Потому что в случае вступления в Альянс Украина не сможет впоследствии вернуть оккупированные Россией украинские территории. Об этом глава государства сказал в интервью Bloomberg.

"Украина в НАТО нужна "русским" даже больше, чем самой Украине. Потому что Украина имеет полное право на возвращение того, что по закону принадлежит Украине. Сейчас Путин говорит, что не может объявить ceasefire [прекращение огня] на два-три месяца, потому что украинцы хотят отдохнуть, провести ротацию и перевооружиться. Я считаю, что это ложь", – отметил Зеленский.

В частности, по мнению президента Украины, инициатор войны Владимир Путин просто хочет сломить украинцев зимой.

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"Но даже если у него такая логика, то как он тогда может поддерживать прекращение огня при каких-то соответствующих условиях?", – добавил Зеленский.

В этой связи, по мнению президента Украины, если Путин думает, что Украина готова к военному реваншу, то он должен быть заинтересован в НАТО больше, чем кто-либо в мире.

"Потому что если Украина в НАТО, мы не сможем вернуть свои территории с оружием в руках. Иначе мы потеряем всех партнеров. Украина на это не пойдет – чтобы не потерять партнеров, которые нам помогали и будут помогать. Но он просто заинтересован в другом. Когда Путин говорит: "Нет, только не НАТО", то вопрос не в том, что мы с оружием придем, а в том, чтобы мы никуда не делись. То есть цель Путина неизменна: оккупация Украины", – констатирует Зеленский.

Украина и членство в НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее Джаред Кушнер и Стив Виткофф, специальные представители Дональда Трампа, выдвинули идею вступления Украины в НАТО в обмен на уступки в пользу России. В частности, одно из предложений предусматривало отказ Украины от контроля над той частью Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать, – в обмен на полноправное членство в НАТО.

Второе предложение заключалось в том, чтобы заморозить боевые действия вдоль линии фронта – при этом часть территории Донбасса осталась бы под контролем Украины, – а также предоставить Украине гарантии безопасности для защиты от возможного нападения со стороны России в будущем.

При этом Зеленский считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет более эффективной гарантией безопасности, чем предложение о таких гарантиях безопасности, которые чем-то будут напоминать 5-ю статью договора о создании НАТО.

Вместе с тем Зеленский считает, что пока рано говорить, войдет ли Украина в НАТО, ведь это будет зависеть от того, как закончится российская война против Украины.

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