Эксперты связывают снижение стоимости топлива с падением мировых цен на нефть.

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине во вторник, 24 ноября, снизились. Об этом сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Особенно заметно упали цены на бензин. А-95 подешевел на 1,42 грн/л (1,7%) – до 82,26 грн/л, тогда как А-95 премиум подешевел на 1,43 грн/л (1,64%) и стоит 85,82 грн/л.

Дизельное топливо подешевело на 1,12 грн/л (1,14%) – до 97,55 грн/л. Цена бензина А-92 снизилась на 31 коп./л (0,4%) – до 78,24 грн/л, а автомобильного газа – на 19 коп./л (0,31%) – до 61,98 грн/л.

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По данным портала"Минфин", сегодня самую высокую цену за обычный бензин А-95 просят на АЗС Grand Petrol – 89,90 грн/л, самую низкую – на VostokGaz (77,99 грн/л). Самый дорогой бензин А-95 премиум продается на АЗС Grand Petrol – 92,90 грн/л, а самый дешевый – на Parallel (82,59 грн/л).

Бензин А-92 стоит дороже всего на Neftek (84,00 грн/л), а дешевле всего – на EURO5 (67,90 грн/л). Самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на АЗС SOCAR – 103 грн/л, самая низкая – на EURO5 (90,90 грн/л). Автомобильный газ дороже всего стоит на Grand Petrol – 64,90 грн/л, а дешевле всего – на "Авантаж 7" (59,45 грн/л).

Цены на топливо в Украине – последние новости

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ранее прогнозировал, что топливо в Украине до конца ноября может подешеветь на 5–8 грн за литр. В декабре снижение цен на АЗС может быть еще более заметным.

Напомним, 19 ноября бензин и дизельное топливо подешевели, тогда как автогаз, напротив, подорожал. Средняя стоимость бензина А-95 снизилась на 1,25 грн/л – до 87,08 грн/л, а дизельного топлива – на 46 коп./л, до 101,27 грн/л.

В начале недели украинские сети АЗС снижали цены на топливо. Так, средняя стоимость бензина А-95 в понедельник уменьшилась на 2,24 грн/л, а дизельного топлива – на 1,64 грн/л.

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