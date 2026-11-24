Посещаемость заведений в столице за год сократилась на 20%.

В Киеве за последние несколько месяцев закрылись сотни заведений общественного питания. Ресторанный бизнес и кафе страдают от оттока посетителей, роста расходов на электроэнергию и ужесточения требований к безопасности, пишет"Радио Свобода".

Отмечается, что в последние месяцы в Киеве у входа в рестораны и кафе всё чаще можно увидеть таблички "Заведение временно не работает" или "Закрыто на зимние каникулы". На это есть несколько причин.

Во-первых, люди уезжают из города из-за постоянных российских обстрелов, и посещаемость резко упала. По данным компании Poster, которая анализирует доходы ресторанного бизнеса, количество посещений заведений в Киеве снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Во-вторых, расходы заведений резко выросли из-за отключений света и необходимости обеспечивать работу генераторов. Кроме того, заведения общественного питания обязали обеспечить посетителей укрытиями, чего многие рестораторы физически не могут сделать.

Многие рестораторы в Киеве говорят, что для преодоления убытков вынуждены сокращать штат, пересматривать меню, упрощать процессы приготовления пищи и нанимать менее опытных работников.

Однако это лишь часть проблем. Еще один серьезный вызов для ресторанного бизнеса – предстоящая зима и российские удары по энергетической инфраструктуре, которые уже приводят к отключениям света.

Еще прошлой зимой одной из крупнейших статей расходов для кафе и ресторанов в Киеве стала работа генераторов. За год дизельное топливо, на котором работают генераторы, в Украине подорожало почти вдвое.

Украинские рестораторы с многолетним опытом отметили, что сейчас их бизнес переживает один из самых сложных периодов, а накопленные ранее резервы исчерпаны.

"Я в сфере обслуживания уже 25 лет. И таких испытаний, как сейчас, у нас никогда не было. В крупных системных компаниях всегда есть резерв. Моя компания Gastro Family полностью исчерпала этот резерв в 2025 году", – отметила предпринимательница Елена Борисова.

В то же время, как сообщает Reuters, данные Национальной ассоциации ресторанов Украины показали, что в сентябре у некоторых владельцев объем продаж упал в 10 раз. По данным Национальной ассоциации ресторанов, в ресторанной отрасли Украины работает около 150 тыс. человек, а в прошлом году ее оборот составил примерно 248 млрд грн (5 млрд долл.).

Президент Ассоциации ресторанов Тарас Ковальчук отметил, что оставаться в бизнесе становится все сложнее, особенно учитывая, что некоторые владельцы уже исчерпали свои финансовые резервы.

Те, кто всё же посещает рестораны, часто отказываются от дополнительных блюд, таких как десерты или дополнительные напитки. Владелица "Gastro Family" Елена Борисова отметила, что средний заказ сократился с трёх до двух позиций.

Бизнес в Киеве – главные новости

Соучредительница Национальной ресторанной ассоциации, ресторанный эксперт Ольга Насонова рассказала, что количество ресторанных заведений, которые были вынуждены зимой прекратить свою деятельность из-за сложных условий, только в Киеве достигает 15%. При этом, по её словам, они не будут открываться снова с наступлением тёплой погоды.

24 ноября народные депутаты предложили отменить обязательное требование об обустройстве укрытий для работы во время "желтого" уровня угрозы после 4 декабря 2026 года при условии письменного согласия работников.

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