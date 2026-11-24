KF41 Lynx называют машиной нового поколения благодаря глубокой цифровизации, многоуровневой защите и очень мощному вооружению.

Украина получила от Германии первые заказанные боевые машины пехоты нового поколения KF41 Lynx. Об этом сообщила 21-я отдельная механизированная бригада.

"Новейшие боевые машины пехоты Lynx передало украинскому войску правительство Германии. Партия этих современных, мощных и многофункциональных машин пополнила арсенал 21 отдельной механизированной бригады", – отметила бригада в Facebook.

Среди ключевых преимуществ Lynx, на которые обратили внимание военные, – высокий уровень защиты, мобильность, просторная башня и вместительный десантный отсек, а также мощное вооружение. Благодаря современной системе управления огнем и пушке, способной использовать программируемые боеприпасы, машина может эффективно поражать широкий спектр целей.

Концепция позволяет заранее программировать количество боеприпасов для выстрела и определять момент их подрыва: перед целью, непосредственно при столкновении с ней или за ней. По словам украинских военных, KF41 Lynx планируют применять в частности для борьбы с БпЛА.

Существует возможность перехвата "Шахедов": после обнаружения и захвата цели система управления огнем рассчитает параметры стрельбы, а пушка выпустит очередь из нескольких программируемых боеприпасов. Во время учений военные уже отрабатывали применение БМП для уничтожения FPV-дронов.

Как напоминает портал Defense Express, поставка Украине KF41 Lynx обсуждалась в течение длительного времени. Первым практическим шагом стала передача в конце 2024 – начале 2025 года украинским военным БМП Lynx для проведения испытаний.

KF41 Lynx – основные характеристики

Боевая машина пехоты KF41 Lynx разработана немецкой компанией Rheinmetall. Она имеет массу около 44 тонн и может разгоняться до 70 км/ч при движении по шоссе.

Вооружение размещено в боевом модуле Lance 2, который оснащен 35-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Кроме того, конструкция башни предусматривает установку противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), в частности израильского Spike.

Экипаж БМП KF41 Lynx составляет три человека. Еще восемь бойцов могут разместиться в десантном отсеке, что позволяет использовать Lynx для транспортировки пехоты непосредственно в район боевых действий.

Боевые машины пехоты для ВСУ – другие новости

В прошлом году стало известно, что Украина выбрала немецкую боевую машину пехоты KF41 Lynx от концерна Rheinmetall в качестве основной платформы для локализации собственного производства бронетехники. Эксперты объясняют этот выбор модульностью и универсальностью платформы, а также колоссальным потенциалом для модернизации.

Украина также не прекращает попыток начать выпуск собственных современных БМП. Как недавно стало известно, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ) работает над созданием гусеничной боевой машины пехоты Pegas. По массе украинская БМП будет близка к KF41 Lynx в базовой комплектации, без боевой нагрузки.

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