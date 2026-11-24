Ученые собираются сделать это не ради самого озера.

Аральское море - одна из самых больших экологических катастроф в истории человечества - может получить второй шанс. И все благодаря такой же амбициозной, как и неожиданной, научной идее: вернуть воду обратно, но уже на часть его бывшего дна.

Команда испанских исследователей как раз предлагает затопить часть этого огромного озера, чтобы остановить выбросы CO₂, которые сегодня происходят из-за его высыхания, пишет EcologíaVerde.

С тех пор как Арал начал стремительно пересыхать еще в 1960-х годах, его бывшее дно уже выбросило в атмосферу сотни миллионов тонн углерода.

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По данным нового исследования, опубликованного в журнале Science, если вернуть воду хотя бы на часть этой территории, можно предотвратить попадание в атмосферу еще 605 миллионов тонн CO₂. Правда, для реализации этого проекта придется вложить миллиарды евро.

Аральское море превратилось в источник выбросов CO₂

Это огромное озеро, которое расположено между Казахстаном и Узбекистаном, начало исчезать еще в 1960-х годах. Именно тогда власти бывшего Советского Союза перенаправили реки, которые его питали, на орошение хлопковых полей в Центральной Азии.

А вот новое исследование, опубликованное в научном журнале Science командой испанских ученых, обнаружило совсем другую проблему. Оказывается, исчезновение воды также привело к выбросу огромного количества углекислого газа (CO₂) в атмосферу.

По подсчетам ученых, с момента начала высыхания бывшее дно озера уже выбросило в атмосферу примерно 204 миллиона тонн углерода. Это эквивалентно примерно 748 миллионам тонн CO₂.

Исследование также предлагает интересный выход: вернуть воду хотя бы на часть бывшей поверхности Аральского моря, чтобы остановить дальнейшие выбросы углерода. Это предложение выходит за рамки обычного восстановления природы. Фактически оно может стать новым мощным инструментом борьбы с изменением климата.

Почему бывшее дно озера выбрасывает углерод в атмосферу

Тысячелетиями отложения на дне озер работали как природные "хранилища" углерода. В них скапливались остатки растений, микроорганизмов и других органических материалов, которые оседали и покрывались водой. Пока эти отложения находятся под слоем воды, они фактически изолированы от атмосферного кислорода.

Благодаря этому значительная часть органических веществ не распадается - и углерод может сохраняться там в течение очень длительных периодов.

Но когда вода исчезает, кислород начинает проникать в верхние слои бывшего дна озера. Это активизирует работу микроорганизмов, которые как раз и начинают разлагать всю накопленную органическую материю. В ходе этого процесса, который называют "аэробной микробной деградацией", в атмосферу высвобождается углекислый газ.

Как показало исследование в Science, растения, которые успели вырасти на высохшем дне Арала, почти не компенсируют эти выбросы. Их способность "поглощать" углерод составляет менее 1% от того количества, которое выделяется.

Научное предложение - снова затопить часть Аральского моря

Учитывая такую ситуацию, ученые предлагают вернуть воду хотя бы на часть бывшей поверхности моря. Идея заключается в том, чтобы снова покрыть водой определенные участки бывшего дна Арала - и таким образом не дать кислороду и дальше проникать в отложения и ускорять разложение органики.

Полностью восстанавливать Арал в его исторических размерах, конечно, никто не предлагает - это было бы крайне сложно из-за огромной площади и нехватки воды в странах региона. Идея в том, чтобы найти именно те зоны, затопление которых принесет наибольший эффект против выбросов углерода - и сосредоточить все усилия именно там.

Логика здесь довольно простая. Если отложения снова окажутся под водой, они будут меньше контактировать с кислородом. А это значит, что значительно замедлится процесс окисления, который и выбрасывает CO₂. Таким образом удастся сохранить хотя бы часть углерода, который еще остается в бывшем дне озера.

Такая стратегия также позволяет взглянуть на борьбу с изменением климата под совершенно другим углом. Вместо того чтобы только убирать уже выпущенный углекислый газ из атмосферы - с помощью лесов, технологий захвата CO₂ или восстановления экосистем - можно просто предотвратить дальнейшие выбросы из уже существующего природного "хранилища".

Восстановить половину озера будет стоить около 8,5 миллиарда евро

По оценкам ученых, если сейчас не действовать, бывшее дно Аральского моря выбросит в атмосферу еще 605 миллионов тонн CO₂. А чтобы предотвратить эти выбросы, нужны действительно масштабные действия. При этом исследователи уверены, что для этого существует вполне реальный технический путь.

Одним из главных препятствий на этом пути остается состояние водных каналов в Центральной Азии. Большая часть оросительных каналов, по которым вода доставляется на сельскохозяйственные земли, очень старая - и эти системы теряют огромные объемы воды. По подсчетам, через такие каналы может "утекать" до 90% воды.

Именно поэтому одним из ключевых шагов станет модернизация всей сети распределения воды в Центральной Азии. Предварительная стоимость такого проекта - около 361 миллиарда гривен (8,5 миллиарда евро). Такие инвестиции позволят восстановить примерно половину той площади, которую Аральское море занимало еще в 1960 году.

Как восстановление Арала могут профинансировать углеродные кредиты

Чтобы покрыть столь значительные расходы, исследователи предлагают интересный механизм. Идея заключается в том, чтобы использовать сам климатический эффект инициативы. Проще говоря, выбросы CO₂, которые удастся предотвратить благодаря затоплению, можно превратить в так называемые "углеродные кредиты".

Такой механизм позволяет буквально придать денежную стоимость тому CO₂, который уже не попадет в атмосферу. А компании и организации, которые заинтересованы в том, чтобы уменьшить свой "углеродный след", смогут покупать эти кредиты. Благодаря этому появится реальный источник финансирования для работ по восстановлению Арала.

По подсчетам исследователей, в рамках этого проекта можно будет сгенерировать около 323 миллионов тонн эквивалентных углеродных кредитов. Их общая стоимость на международных рынках может составить от 132 до 671 миллиарда гривен (3,1-15,8 миллиарда евро) - в зависимости от цены, по которой их будут продавать.

Это, конечно, очень амбициозное предложение. Чтобы воплотить его в жизнь, еще предстоит преодолеть большие технические, экономические и политические препятствия.

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