В частности, во время тревог не работает бизнес, а потому украинская экономика переживает "микроинсульт", пояснил Ступак.

В Украине участились воздушные тревоги, связанные со взлетами российских истребителей МиГ-31. Патрулирования вражеских самолетов создают для Украины две проблемы, считает военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как он рассказал в эфире "24 канала", первая проблема заключается в том, какое влияние такие патрулирования МиГ-31 имеют на украинскую экономику. Он отметил, что во время воздушной тревоги – если соблюдать правила – бизнес, банки и магазины не работают.

"То есть происходит определенный "микроинсульт" экономики. Россияне пытаются растянуть этот "микроинсульт" во времени и сделать его последствия более тяжелыми для украинской экономики. Они будут делать это регулярно", – отметил Ступак.

Кроме того, экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что неизвестно, в какой момент и куда вражеский МиГ-31 может выпустить ракету, находясь в воздухе. Он добавил, что Украина теряет определенное время от момента, когда самолет только поднялся в воздух.

"К сожалению, мы теряем этот небольшой люфт времени от момента, когда самолет только взлетел. Это потенциальный носитель баллистических ракет "Кинжал". Самолет уже в воздухе и в любой момент может запустить эту ракету по любому региону территории Украины", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости за 11 ноября

Утром 11 ноября российские войска ударили по Киевщине. Как отметили в ОВА, повреждены 18 жилых частных домов. Вероятно, враг бил ракетой, летевшей по баллистической траектории. Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры зафиксировано не было.

Кроме того, РФ нанесла мощный удара по Торецку в Донецкой области. Там погибли два человека. Повреждены жилые дома.

Что касается ситуации на передовой, по данным Генштаба, за сутки произошло 71 боевое столкновение. Враг вел штурмовые действия на нескольких направлениях.

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