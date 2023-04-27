По состоянию на вечер среды, 26 апреля 2023 года, группировка вражеских кораблей в Черном море существенно увеличилась. Сейчас там находятся 14 российских кораблей.
"Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено. Подводные ракетоносители заведены в пункты базирования для пополнения запасов после нескольких суток дежурства", – сообщает оперативное командование "Юг".
Отмечается, что наготове остаются два надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "Калибров".
Как менялось количество кораблей РФ в Черном море
Утром 26 апреля в акватории Черного моря находились на боевом дежурстве четыре российских корабля. Среди них было два носителя крылатых ракет "Калибр", а общий залп составлял до восьми ракет.
При этом вечером 25 апреля, по данным ОК "Юг", в Черном море корабельная группировка вражеских кораблей была увеличена до 13 единиц. Там находилось четыре ракетоносителя, общий залп которых оценивали в 24 ракеты "Калибр".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Продолжительный и рациональный: Зеленский подвел итоги разговора с лидером Китая
- Стало известно, сколько украинцев удалось вернуть из плена с начала вторжения
- В ВСУ рассказали, готовятся ли россияне к наступлению в районе Угледара
- Украине поставили 98% обещанных боевых машин - командующий войсками НАТО в Европе