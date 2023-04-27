Наготове остаются два надводных ракетоносителя.

По состоянию на вечер среды, 26 апреля 2023 года, группировка вражеских кораблей в Черном море существенно увеличилась. Сейчас там находятся 14 российских кораблей.

"Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено. Подводные ракетоносители заведены в пункты базирования для пополнения запасов после нескольких суток дежурства", – сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что наготове остаются два надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "Калибров".

Видео дня

Как менялось количество кораблей РФ в Черном море

Утром 26 апреля в акватории Черного моря находились на боевом дежурстве четыре российских корабля. Среди них было два носителя крылатых ракет "Калибр", а общий залп составлял до восьми ракет.

При этом вечером 25 апреля, по данным ОК "Юг", в Черном море корабельная группировка вражеских кораблей была увеличена до 13 единиц. Там находилось четыре ракетоносителя, общий залп которых оценивали в 24 ракеты "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: