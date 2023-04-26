На боевом дежурстве в Черном море находятся четыре корабля противника, отметили в ВМС ВСУ.

В Черном море количество ракетоносителей РФ сократилась до двух.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Как отмечается, по состоянию на 11:30, в Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, среди которых два - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до восьми ракет.

В Азовском море ситуация без изменений - находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до четырех российских кораблей, из них один - носитель "Калибров", общий залп - до 16 ракет.

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Ситуация в Черном море - сейчас это надо знать

Как сообщал УНИАН, вечером 25 апреля в Черном море корабельная группировка врага была увеличена до 13 единиц, а количество ракетоносителей - вдвое - до четырех.

Россияне уже не раз бали по Украине крылатыми ракетами, в частности, с Черного моря. Из-за вражеских ударов есть много разрушений, пострадавших и жертв. Защитники украинского государства уже ликвидировали 911 крылатых ракет противника.

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