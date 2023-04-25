На боевом дежурстве - два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп "калибров" может достигать 24.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей увеличились вдвое.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 единиц, а количество ракетоносителей – вдвое", - сообщает оперативное командование "Юг".

Сейчас на боевом дежурстве находятся два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24. Как отмечается, уровень ракетной угрозы очень высок.

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Угроза ракетных обстрелов

Как сообщал УНИАН, утром 25 апреля в Черном море группировка вражеских кораблей увеличилась до семи единиц, среди которых были два носителя крылатых ракет "Калибр".

По последним данным, украинские воины уже ликвидировать 911 вражеских крылатых ракет.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты постепенно готовятся к новым ракетных атак по территории Украины. Об этом свидетельствует довольно долгая пауза без ударов с воздуха.

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