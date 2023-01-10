Эти САУ были созданы непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр.

Военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков заявил, что САУ Archer, которые Швеция готовится передать Украине, являются одними из самых новых, самых революционных САУ в принципе. Эти установки абсолютно автоматизированы.

Как отметил Катков в эфире Апостроф TV, при работе с этими САУ экипаж касается снарядов только при закладывании их в автомат заряжания.

"В состав экипажа САУ входит, если я не ошибаюсь, только три человека – командир, наводчик и водитель. Экипаж не имеет дело с боеприпасами, кроме закладывания их в автомат заряжания", – добавил он.

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По словам эксперта, эти САУ были созданы непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр. Это вооружение может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать с места ведения выстрела еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага. Он добавил, что эта техника наводится за считанные секунды и начинает вести огонь по позициям противника почти сразу после того, как остановилась.

"То есть это космический корабль, если мы даже будем его сравнивать с американскими М-109 Paladin. Но есть свои нюансы, как и у любой новой автоматизированной техники. Они заключаются в том, что во время интенсивной эксплуатации могут вылезти определенные вещи, которые не закладывались конструкторами и не выявлены при умеренной эксплуатации мирного времени. То есть САУ точно не предназначена для того, чтобы заваливать противника сотнями снарядов", – продолжил эксперт.

Катков отметил, что шведские 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer не имеют возможности вести огонь с земли, когда снаряды лежат рядом, и они просто по конвейеру подаются в саму САУ, чтобы вести постоянный огонь.

"Эта САУ имеет свой боезапас – около двух десятков снарядов – после отработки которого нужно ехать на перезарядку. То есть эти САУ работают постоянно в движении. По дальности, это лучшее оружие в вопросе ведения огня, в частности на дальности 50-60 км высокоточными 155-мм снарядами", – резюмировал Катков.

Военная помощь Украине от Швеции

1 декабря 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина получит новый "зимний пакет" помощи от Швеции на сумму около 338 млн долларов, в состав которого войдут системы противовоздушной обороны.

Позже министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что девятый пакет поддержки Швецией Украины предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных. Он добавил, что этот пакет на 50% больше, чем восьмой.

При этом Йонсон подчеркнул, что Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

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