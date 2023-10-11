Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что страна формирует перечень военной помощи с учетом текущих потребностей Украины.

Литва анонсировала передачу нового пакета военной помощи Украине. В него войдут, в частности, две пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы. Также в сотрудничестве с некоторыми европейскими партнерами страна закупит для украинских Вооруженных сил боеприпасы калибра 155 мм.

Во время заседания в формате "Рамштайн" литовский министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что страна формирует перечень военной помощи с учетом текущих потребностей Украины.

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От также отметил, что в ближайшее время Литва передаст Украине генераторы и оборудование, необходимое для прохождения зимы. В частности, будут предоставлены армейские походные кровати и одежда. Также продолжено обучение и реабилитация украинских военных.

Военная помощь Украине: другие новости от партнеров

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 200 млн долларов. В частности, в пакет войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4, средства радиоэлектронной борьбы и так далее.

Кроме того, накануне Германия объявила о выделении пакета военной помощи на 1 млрд евро. Страна передаст дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, IRIS-T, а также установки Gepard.

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