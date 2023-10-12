В него войдет около 50 боевых машин пехоты и танков.

В ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят ВСУ боевые машины пехоты, танки, тяжелое вооружение и другие виды вооружений с производственных линий и складов в Чехии.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Дании. "Дания и Чешская Республика объединили усилия по передаче в дар современных систем вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и демократию против российской агрессии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В первую партию должны войти:

Видео дня

около 50 боевых машин пехоты и танков;

2 500 пистолетов;

7 000 винтовок;

500 легких пулеметов;

500 снайперских винтовок;

средства радиоэлектронной борьбы и разведки;

артиллерийские боеприпасы.

Такое сотрудничество означает, что военная поддержка Украины может продолжаться не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году, а при необходимости и в долгосрочной перспективе, отметил заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец.

В транш войдут современные чешские системы вооружения, а также отремонтированная техника, которую украинские войска привыкли использовать на поле боя. Также страны рассчитывают передать дополнительное оборудование, в том числе:

500 тяжелых пулеметов;

280 сопловых пушек;

7 000 единиц противотанкового оружия;

10 000 ручных гранат;

60 минометных систем;

значительное количество систем защиты от беспилотников.

Помощь Украине от партнеров: последние новости

Напомним, на днях Литва заявила, что передаст украинской армии новый пакет помощи, в который войдут пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

Также ранее Соединенные Штаты Америки выделили 200 миллионов долларов на новый пакет помощи для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: