«Нужен второй шанс»: Руслана выступила за проведение повторного отбора на Евровидение

Певица напомнила, что когда она ехала на конкурс, Украина тоже была на грани отказа от участия.

Украинская певица Руслана, которая победила на конкурсе «Евровидение» в 2004 году, высказалась против решения относительно отказа Украины от участия в Евровидении 2019.

Певица напомнила, что в год, когда она ехала на конкурс, Украина тоже была на грани отказа от участия.

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«В 2004 году проходил закрытый национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я же сразу без лишних раздумий приняла это предложение. Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня», - указала она.

По словам Русланы, если для исполнителя такие факторы отыскать можно, то для организатора их просто нет, кроме откровенного форс-мажора.

«У нас множество талантливых артистов, молодых, неизвестных или известных лишь в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на Евровидении. Лично мне принятое решение не нравится. Я категорически против решения относительно отказа Украины от участия в Евровидении 2019!», - отметила певица.

По ее словам, если ответственные лица захотят найти решение, то оно будет найдено.

«Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности второго шанса.

Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора, выработать альтернативную процедуру, но достойно представить Украину на конкурсе - для меня это вопрос даже не конкурса, а лицо страны», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины на фоне скандалов с Нацотбором отказалась от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.