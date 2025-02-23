Также глава ГУР рассказал, сколько сейчас северокорейских солдат находится на территории РФ.

Когда речь идет о боеприпасах, корректируемых авиабомбах и беспилотной технике, то в этом аспекте Россия значительно шагает вперед и наращивает их производство, поэтому здесь нельзя не вспомнить о стратегическом партнере врага - Северной Корее. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время Форума "Украина. Год 2025".

По его словам, КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта РФ в боеприпасах.

"50% вражеских боеприпасов являются корейскими. Так же начались масштабные поставки вооружения, прежде всего, это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Буданов.

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Также он прокомментировал использование северокорейских военнослужащих Россией на территории Курской области:

"Это факт. Корея принимает активное участие в войне против нас, в поддержке РФ".

Кроме того, во время форума японский журналист спросил Буданова о ситуации в Курской области, где воюют солдаты КНДР. На что он ответил:

"Первоначальная группировка составляла примерно 12 тысяч человек. По состоянию на сейчас около четырех тысяч из этих людей, скажем так, выведены из строя, то есть это тяжелораненые и убитые. Замена им готовится, но еще на фронт не прибыла".

Комментируя, поставки Северной Кореей 170-мм САУ и 240-мм РСЗО для РФ, Буданов отметил, что сейчас Россия получила по 120 систем каждого типа.

"После этого с помощью российских специалистов были проведены модернизационные работы. Сейчас точность стала абсолютно приемлемой для такого типа вооружения. По плану в этом году Северная Корея должна предоставить РФ 148 таких ракет (скорее всего, речь идет о ракетах к вооружению, которое КНДР передала России - УНИАН", - подытожил глава ГУР.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, почему трудно демотивировать военных из КНДР. По его словам, из-за своей мотивации они являются более опасными на поле боя для украинских военных.

"Надо осознавать, что фактически семьи этих северокорейских солдат являются заложниками режима и именно этим объясняется то отчаянность, с которой они идут в бой. То есть демотивировать невозможно, потому что солдат КНДР понимает, что в случае его попадания в плен или перехода на сторону Украины, его семья будет физически уничтожена", - отметил эксперт.

Также стало известно, какое оружие КНДР уже скоро может передать РФ. По словам аналитиков, кроме ракет и РСЗО, Северная Корея может поставить в Россию сотни тысяч снарядов калибра 152-мм и 122-мм до конца марта.

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