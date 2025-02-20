Сейчас они прошли дополнительную подготовку в РФ и становятся еще опаснее на поле боя.

Военные из КНДР на сегодня прошли дополнительную выучку, они мотивированы и являются еще более опасными на поле боя для Сил обороны Украины. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

Он отметил, что одиночная боевая подготовка у северокорейцев достаточно высокая, но использование устаревших тактическими приемов на первом этапе привело к катастрофическим потерям со стороны военнослужащих КНДР. По его словам, так не могло продолжаться не потому, что россияне озабочены судьбой и жизнью "северокорейского пушечного мяса", а им нужны результаты на поле боя. При этом добавил, что россияне вынуждены были отвести их и провести учения, чтобы снова бросить в атаку. Эксперт отмечает, что военные КНДР учатся использовать оружие, БПЛА и беспилотные системы, чтобы создавать определенные трудности для Сил обороны.

"Надо понимать, что это высокомотивированные солдаты, которые имеют достаточно хорошую выучку и поэтому наша задача - более внимательно подходить к вопросу, как они себя ведут на поле боя, и уничтожать их", - подчеркнул Грабский.

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Эксперт считает, что очень сложно демотивировать военных, так как, по информации пленных, в подразделениях находятся представители силовых структур, службы безопасности КНДР, которые внимательно следят за тем, как каждый ведут себя на поле боя, в перерыве между атаками.

"Надо осознавать, что фактически семьи этих северокорейских солдат являются заложниками режима и именно этим объясняется та отчаянность, с которой они идут в бой. То есть демотивировать невозможно, потому что солдат КНДР понимает, что в случае его попадания в плен или перехода на сторону Украины, его семья будет физически уничтожена. Если Ким Чен Ын, не меняя выражения лица уничтожил своего дядю, расстреливая из миномета, то представьте себе, что будет с семьями этих военнослужащих. Поэтому здесь с демотивацией заледве или справимся, тем более, что и пропагандистская накачка, которая осуществляется к солдатам КНДР настолько высока, что они представляют, что они воюют не с украинцами, а с южными корейцами", - отметил Грабский.

Солдаты Ким Чен Ына изменили тактику на Курщине - что известно

Как сообщал УНИАН, военнослужащие КНДР в боях в Курской области РФ изменили тактику действий.

Командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов отметил, что северокорейцы действительно вернулись на поле боя в Курской области, и это подтверждают наблюдения через средства аэроразведки. По его словам, они несколько изменили тактику, и передвигаются уже меньшими группами. Если раньше шли группами до 50 человек, то сейчас - 15-20. Они накапливаются в посадках, пытаются прорваться, но и дальше несут огромные потери.

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