Должностные лица одного из отечественных субъектов хозяйствования планировали экспортировать товары военного назначения в одну из среднеазиатских стран.

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения.

Как сообщается на сайте СБУ, задокументирована противоправная деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования.

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Сотрудники спецслужбы установили, что они планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые принадлежат к системе разведки целей, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели.

"Для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров должностные лица в качестве основания для таможенного оформления груза предоставили документы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименованиях товара и цели его целевого использования", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что, соответственно, какие-либо разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля, предусмотренные действующим законодательством для перемещения подобных грузов, у отправителя отсутствовали.

Задокументированные контрразведкой СБУ материалы, согласно статьям 214 и 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, переданы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что ЗРК "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Напоминается, что аналогичная попытка перемещения агрегатов ЗРК "Оса-АКМ" в одну из стран Ближнего Востока контрразведчиками была пресечена в октябре.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 333 УК Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи