Эти ракеты ранее ни разу не сбивались украинской противовоздушной обороной.

Российские захватчики за время полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, применили против Украины более 300 ракет типа Х-22.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного марафона.

При этом он отметил, что для перехвата и сбития ракет X-22 нужны специальные средства.

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"Понятно, что нужны такие системы ПВО как Patriot. Поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 ракет этих применил противник со времени полнометражного вторжения. Кроме Х-22 у них еще есть модернизированная версия этой ракеты Х-32. Предположительно, сегодня применялись и такие ракеты. Там несколько улучшены у нее характеристики. Но их меньше, чем ракет Х-22", – подчеркнул Игнат.

Также он сказал, что раньше вообще украинской ПВО ракеты типа Х-22 или Х-32 не сбивались.

"Не было сбито. Враг их применяет на тех направлениях – южное, восточное направление, и с севера, атакуя Харьковскую область", – добавил Игнат.

Ракетная атака на Украину 29 декабря 2023 года – что известно

Рано утром 29 декабря 2023 года Россия начала массированную атаку по всей территории Украины. В результате атаки были зафиксированы попадания российских ракет во многих городах Украины, в том числе, в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и других. Есть погибшие и раненые.

Позже спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия использовала для атаки ракеты всех возможных типов. Это одна из самых массовых атак за долгое время.

"Враг нанес массированный удар. Сегодня это можно назвать, действительно, массированный ракетный удар различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все. Видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты... Далее видим применение "шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", – сказал Игнат.

Также он добавил, что уже очень давно на мониторах не было видно "столько красного" (вражеских целей – ред.).