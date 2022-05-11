Ракета Х-22, которую запускают с Ту-22, имеет 1000-кг фугасную часть и сверхнизкую точность.

У рашистов наметился дефицит специализированных противокорабельных ракет, которым он терроризирует Украину. В противном случае достаточно сложно объяснить начало использования противокорабельных ракет – берегового комплекса "Бастион" и ракет воздушного базирования Х-22.

Тем более, что использование Х-22 вообще выглядит более чем иллюстративно для попыток Кремля хоть чем-то, но забрасывать Украину.

Х-22 для уничтожения авианосцев

Еще в конце 50-х годов в СССР начали работу над созданием специальной ракеты для уничтожения американских авианосных групп. Эта разработка стала результатом отчаянного увлечения Хрущевым всей ракетной техникой и должна была стать основным вооружением новейших к тому времени сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22.

Главным требованием к ней была способность гарантированно прорывать противовоздушную оборону авианосцев путем высотного и скоростного прорыва. Х-22 способна подняться на высоту до 22,5 км и разогнаться до 3,5-4 Маха. На дальности в 60 км от цели она переходит в пике и выключает двигатель, планируя на скорости 2 Маха. Уничтожить столь высокоскоростные цели и сейчас довольно сложно, а тогда вообще было почти невозможно.

Для самонаведения ракета оснащается активно радиолокационной головкой самонаведения, которая на полигонных испытаниях позволяла уничтожать цель прямым поражением. Обычная фугасная боевая часть весом в 900 кг позволяла говорить о возможности уничтожения авианосца несколькими попаданиями.

Также в пользу возможности успешного использования ракеты говорила ее дальность полета - от 400 до 550 км, в зависимости от скорости и высоты самолета с которого производился пуск. Но это "на бумаге", потому что радар Ту-22 мог увидеть авианосец только с 370 км, а успешно захватить с 250-270 км.

Но уже первые полеты с Х-22 к американским авианосцам показали, что "вероятный противник" активно ослепляет радары и захватить цель для пуска просто невозможно. Поэтому был разработан план атаки с использованием Х-22 с ядерной боевой частью и только с инерциальной системой. Для понимания "паспортная" точность наведения была "где-то в квадрате 10х10 км", поэтому делался залп из 8 ракет.

Эти "инерциальные" Х-22 могли использоваться и для уничтожения наземных "площадных целей", потому что боеголовка мощностью 350 к.т. позволяла пренебрегать таким термином, как точность, а типичной наземной целью были "комплексы сооружений".

Особенности Х-22

За высокие характеристики Х-22, конечно, необходимо было заплатить. Во-первых, габариты и вес ракеты сейчас позволяют ее использовать только ракетоносцев Ту-22М, к которым ракета повышается под фюзеляж и крылья.

Энергоэффективность ракеты - результат использования жидкостного ракетного двигателя на высокотоксичных компонентах и ​​заправка ракеты проходит в защитном снаряжении и противогазах. Поэтому в реальности, если пуски не предусмотрены, то ракету не заправляют вовсе.

Также для Х-22 самолет фактически является ускорителем. Дальность пуска резко уменьшается в случае, если самолет совершает пуск с высот ниже 6 км. А до существенного обновления ракеты в 70-х годах, получившей индекс "М", совершать низковысотный пуск, вообще было невозможно.

Относительно возможности ракеты Х-22 бить по наземным целям, необходимо отметить, что все зависит от версии ракеты. Если использовались Х-22 с инерциальной системами наведения, то они позволяют бить только "куда-то в квадрат" и поэтому далеко не факт, что вообще производились с фугасными боевыми частями.

В то же время Х-22 с радиолокационной головкой самонаведения в теории могут захватить наземную радиоконтрастную цель типа мост или "промышленные сооружения". Но возможность успешной атаки наземных целей остается под огромным вопросом.

Характеристики Х-22М