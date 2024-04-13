Ранее российские телеграм-каналы начали публиковать фотографии и видео "неизвестного объекта" в небе.

Вчера с ракетного военного полигона Капустин Яр, находящегося в северо-западной части Астраханской области, осуществили успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщает российское Минобороны.

Пуск стал частью государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Как сообщается, в рамках них удалось подтвердить стабильность ракет, которые находятся на вооружении России.

Ранее российские телеграм-каналы, в том числе Baza и Mash, обратили внимание на то, что жители российских регионов начали публиковать фото и видео "неизвестного объекта" в небе. Так, один из каналов сообщил, что ракету или ее след видели жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей, а также Дагестана.

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Российские МБР - справка

Эксперты считают, что по состоянию на начало 2020 года в российских Ракетных войсках стратегического назначения могло находиться около 320 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет.

В их число входили комплексы Р-36М2, УР-100Н УТТХ, РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М", а также РС-24 "Ярс". Дальность этих ракет позволяет им поражать цели в Европе и США. Так, максимальная дальность "Тополь-М" составляет 12 тыс км.

Напомним, в марте сообщалось о новом запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Его провели на государственном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Также об испытаниях "Ярса" сообщалось в октябре прошлого года. Тогда же с атомной субмарины "Тула" выполнили пуск баллистической ракеты "Синева".

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